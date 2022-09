Ab Dienstag ist die Straße zwischen Unterach und Sand gesperrt

Ab 4. Oktober wird die Fahrbahn auf der Staatsstraße zwischen Unterach und Sand erneuert. Die Maßnahme dauert drei Wochen.

Am Lechrain steht eine weitere Straßensperrung bevor: Ab Dienstag, 4. Oktober, ist die Staatsstraße 2381 zwischen dem Rehlinger Ortsteil Unterach und dem Todtenweiser Ortsteil Sand gesperrt. Die Maßnahme gilt für drei Wochen.

Auf dem Abschnitt der Staatsstraße soll die Fahrbahn erneuert werden. Die Vollsperrung dauert voraussichtlich bis Freitag, 21. Oktober. Die Umleitung von Mühlhausen kommend führt beim Kreisverkehr in Oberach über die Kreisstraßen AIC 9 und AIC 8 über Sankt Stephan bis Sand. Die gleiche Route gilt auch in Gegenrichtung. Der Feld-/Radweg entlang des Lechrains zwischen den beiden Orten ist als Ausweichstrecke gesperrt.

Die Straßensperrung in Unterach hat Auswirkungen auf den Busfahrplan

In Unterach richtet der Augsburger Verkehrsverbund (AVV) eine Ersatzhaltestelle für die Linien 227 und 314, und zwar im Kreuzungsbereich „An der Lechleite/Unteracher Straße“ ein. Nach Mitteilung des AVV fahren in dieser Zeit die Linien 227, 305, 306 und 314 nach einem abweichenden Fahrplan oder Route. Die Abfahrts- und Ankunftszeiten der Linien 227 und 314 müssen entsprechend angepasst werden. Die Fahrgäste werden gebeten, sich vor allem über die zum Teil früheren Abfahrten der AVV-Regionalbuslinie 227 in Au, Sägmühl, Rehling, Oberach und Unterach zu informieren. Die Busse der Linien 305 und 306 können zudem die Haltestellen in Sand und Todtenweis nicht anfahren. Die Linie 315 fährt deshalb zusätzlich die Haltestellen in Sand und Todtenweis an, sodass an der Haltestelle „Aindling, Marktplatz“ eine Umsteigemöglichkeit zu den Linien 305 und 306 besteht.