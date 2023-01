Rehlinger Vereine trauern um ihr treues Mitglied Jakob Haberl

Jakob Haberl ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Obwohl er in Sand wohnte, blieb er immer ein Rehlinger. Dort war er Gründungsmitglied mehrerer Vereine.

Unter großer Anteilnahme wurde am Donnerstag mit Jakob Haberl ein bekannter und geschätzter Bürger auf dem neuen Friedhof in Rehling beerdigt. Haberl war sehr bekannt: durch seine frühere Arbeit als Spengler und Installateur, aber auch als eingefleischter Musikant, Sänger und Gründungsmitglied mehrerer Vereine.

Jakob Haberl und seine Frau konnten vor eineinhalb Jahren ihre diamantene Hochzeit feiern. Kurz darauf starb Ehefrau Kreszenz sehr überraschend. Deshalb verbrachte Haberl seinen Lebensabend allein, unterstützt von seinen Kindern, im Todtenweiser Ortsteil Sand, wo er seit 1970 wohnte. Er war am 15. Januar im Alter von 88 Jahren im Krankenhaus gestorben.

Jakob Haberl ist in Unterach aufgewachsen

Der „Jackl“, wie ihn viele nannten, ist in Unterach aufgewachsen und blieb immer ein Rehlinger. Mit 13 Jahren lernte er Klarinette, früh sang er im Kirchenchor. Haberl war 1975 Mitbegründer des Musikvereins und dort viele Jahre Vorsitzender und aktiver Musikant. Er organisierte die Freundschaftstreffen mit dem Musikverein Bauen in der Schweiz, die es seit 1980 gibt. Die Verbundenheit brachte der Schweizer Hubert Kempf in seiner Grabrede zum Ausdruck. Es war eigens eine Abordnung aus Bauen am Vierwaldstätter See zur Beerdigung gekommen.

Haberl war 1961 Gründungsmitglied beim Männergesangverein. Später wechselte er zu den „Rehlinger Hoagartensängern“, die für „ihren Jackl“ den Gottesdienst musikalisch gestalteten. 1948 wurde Jakob Haberl als damals jüngstes Gründungsmitglied beim TSV eingetragen. Gründungsmitglied war er zudem 1966 bei der Katholischen Arbeitnehmerbewegung (KAB). Haberl war mit 70 Jahren ältestes Mitglied der „Alpenrose“ und gehörte ebenso lange der Feuerwehr an. Sie alle gaben ihm das letzte Geleit.