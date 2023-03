Bruder und Schwester übernehmen das Schlossbräustüberl auf Scherneck

Plus Die neuen Wirtsleute sind Geschwister. Sie bringen Gastronomie-Erfahrung aus fünf Generationen mit. Zuletzt sind sie bei ihrer Mutter im Bio-Hotel tätig.

Es gab viele Interessierte, die das länger verwaiste Schlossbräustüberl Scherneck in der Gemeinde Rehling pachten wollten. Wie nun zu erfahren war, hat die Schlossherrschaft von Scherneck aus den Bewerberinnen und Bewerbern die Wahl getroffen. Sie erteilte dem aus Augsburg-Lechhausen stammenden Rick Pusch zusammen mit seiner Schwester Ria Pusch den Zuschlag für das traditionsreiche und bekannte Ausflugslokal auf Scherneck.