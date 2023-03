Der Kletterwald auf Scherneck öffnet ab 1. April

Nach dem Soccerpark startet auch der Kletterwald auf Scherneck in die Saison. Der Betreiber lässt die gesamte Anlage überprüfen. Auch Änderungen sind nötig.

Jetzt kommt wieder Leben in das Areal auf und um Schloss Scherneck bei Rehling. Am Wochenende hat der Soccerpark am Fuße des Lechrainhügels eröffnet. Nachdem der Betrieb auf der Freizeitanlage mit Fußballgolf wieder läuft, zieht nun am Samstag, 1. April, auch der Kletterwald im östlichen Schlossareal nach.

Dann werden auch hier wieder Kletterfans strömen. Doch zuvor sind noch einige wichtige Vorbereitungen zu treffen, wie von Betreiber Nico Geißler zu erfahren war. Diesen sieht man seit Tagen zusammen mit Max Lachenmayr auf der Anlage auch in größeren Höhen herumturnen. Es müssen nämlich alle Befestigungen der Seile überprüft und teilweise nachgespannt oder erneuert werden.

Ein Bereich ist für Kletterer jetzt noch anspruchsvoller gestaltet

Auf einem Parcours mussten aufgrund eines Baumschadens größere Änderungen der Seilverspannungen vorgenommen werden. Bei dieser Gelegenheit wurde dieser Bereich anspruchsvoller für die Kletterer umgerüstet. Bevor die Anlage offiziell wieder in Betrieb gehen kann, werden außerdem Spezialisten für die Sicherheitsabnahme das ganze Areal durchprüfen. Denn die Sicherheit der Kletterer in oft schwindelerregenden Höhen gehe hier vor, betonte der Betreiber.

Geißler freut sich übrigens über die Nachricht, dass das benachbarte Schlossbräustüberl bald wieder eröffnet wird. Schließlich wollten Jung und Alt nach den anstrengenden Klettertouren gerne gemütlich Brotzeit machen.

Informationen und Öffnungszeiten unter www.kletterwald-scherneck.

