Rehling-Scherneck

18:15 Uhr

Historische Tage auf Scherneck erleben einen Besucheransturm

Plus Ritter und Schwertkämpfer, Adler und Schlange, wilde Musikanten und Stände mit allem, was man im Mittelalter so braucht, locken Tausende auf Schloss Scherneck bei Rehling.

Von Josef Abt

Beste Laune herrschte beim Veranstalter der Historischen Tage auf Schloss Scherneck (Gemeinde Rehling), die über die Tage des Pfingstwochenendes zig Tausende Besucher und Besucherinnen aus nah und fern angezogen hatten. Hauptorganisatorin Sabine Nötzel strahlte deshalb mit der Sonne um die Wette. Pünktlich zum Start am Samstag machte der Regen eine Pause, und bis auf ein kurzes Gewitter herrschte bis zum Abschluss der Veranstaltung Kaiserwetter.

Wie nah aber Freud und Leid auch bei solchen Veranstaltungen beieinanderliegen, zeigte sich gleich am ersten Tag. Nach dem Aufmarsch aller Mitwirkenden vor dem Schloss verkündete der Herold eine traurige Nachricht: Zwei Tage zuvor war ein aktives Mitglied der Mittelalterfreunde Mainbach ganz plötzlich im Alter von erst 40 Jahren gestorben. Die Mittelalterfreunde kamen dennoch nach Scherneck und waren sich sicher, das wäre im Sinne des Verstorbenen gewesen. Zum Gedenken an ihn senkten sich bei einer Schweigeminute die Fahnen und Standarten – ein ergreifender Moment für alle Anwesenden.

