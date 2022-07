La Brass Banda gibt auf Scherneck zwei Stunden lang Vollgas

Plus Mit Blasmusik der anderen Art, barfuß und in Lederhosen, bringt La Brass Banda auf Schloss Scherneck bei Rehling zwei Stunden lang das Publikum zum Tanzen.

Wie oft sie schon auf Schloss Scherneck (Gemeinde Rehling) waren, das weiß wohl niemand mehr so ganz genau. Stefan Dettl, Frontmann von La Brass Banda, spricht von "10, 14 Mal" – und vermisst schmerzlich den Biergarten des Schlossbräustüberls, der derzeit geschlossen ist. "Zum Glück hat die Band den Bögenhof-Biergarten entdeckt. Das Publikum erlebt einen energiegeladenen Auftritt.