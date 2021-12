Rehling-Scherneck

vor 49 Min.

Nach 18 Jahren: Der Wirt des Schlossbräustüberls Scherneck sagt Servus

Plus Nach 18 Jahren auf Schloss Scherneck hört Klaus Sayer auf. Nun freut sich der Wirt des Schlossbräustüberls auf den Ruhestand. Wer wird sein Nachfolger?

Von Josef Abt

Seit Monaten freut sich der Wirt des Schlossbräustüberls auf Schloss Scherneck (Gemeinde Rehling) auf Weihnachten. Der Grund dafür sind nicht die Geschenke, nein, er geht dann in den wohlverdienten Ruhestand. Am Sonntag, 26. Dezember, dem zweiten Weihnachtsfeiertag, steht Klaus Sayer zum letzten Mal in der Küche und kocht noch einmal groß auf. Dann sagt er leise "Servus" und verlässt nach 18 Jahren seinen Arbeitsplatz in Scherneck.

