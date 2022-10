Nasskaltes Wetter trübt die Goldenen Herbsttage auf Scherneck

Plus Der Herbstmarkt auf Schloss Scherneck bei Rehling leidet diesmal unter dem regnerischen, kalten Wetter. Dennoch gibt es viel zu entdecken.

Was gab es in den vergangenen Jahren doch schon für strahlende und spätsommerliche Tage bei früheren Herbstmärkten auf Schloss Scherneck. Dieses Jahr hatten Veranstalter und Aussteller großes Pech mit den äußeren Bedingungen. Die Temperaturen kletterten auch tagsüber nicht über die Zehn-Grad-Grenze.