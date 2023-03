Geschwister übernehmen das Schlossbräustüberl auf Scherneck

Plus Die neuen Wirtsleute sind Bruder und Schwester. Sie bringen Gastronomie-Erfahrung aus fünf Generationen mit. Zuletzt sind sie bei ihrer Mutter im Bio-Hotel tätig.

Es gab viele Interessierte, die das länger verwaiste Schlossbräustüberl Scherneck in der Gemeinde Rehling pachten wollten. Wie nun zu erfahren war, hat die Schlossherrschaft von Scherneck aus den Bewerberinnen und Bewerbern die Wahl getroffen. Sie erteilte dem aus Augsburg-Lechhausen stammenden Rick Pusch zusammen mit seiner Schwester Ria Pusch den Zuschlag für das traditionsreiche und bekannte Ausflugslokal auf Scherneck.

Bereits seit Ende Dezember 2021 war das traditionelle Lokal und Bräustüberl auf Schloss Scherneck geschlossen. Damals ging der langjährige Wirt Klaus Sayer in den Ruhestand. Nun soll diese Gaststätte in Kürze wieder öffnen. Auf diese Nachricht haben schon viele Fans des Ausflugsziels gewartet.

Schlossherrschaft von Scherneck: "Haben den richtigen Pächter gefunden"

Die Schlossherrschaft von Scherneck, Baron und Baronin von Schaezler, zeigten sich erleichtert und glücklich darüber, für das Schlossbräustüberl nun die aus ihrer Sicht richtigen Pächter gefunden zu haben. Der Baron sagte: „Das Warten hat sich gelohnt, wir sind überzeugt von unserem zukünftigen Wirt und dies war uns wichtig.“

Bei den neuen Pächtern handelt es sich um zwei junge Wirtskinder, die zuletzt bei ihrer Mutter Rica Friedl im bekannten Bio-Hotel und Restaurant Bayerischer Wirt in Lechhausen beschäftigt waren. Sie firmieren künftig als Schlossbräustüberl Scherneck RP Gastro GmbH. Den Posten als Geschäftsführer und Betriebsleiter vor Ort wird Sohn Rick Pusch übernehmen, die stellvertretende Geschäftsführerin ist Tochter Ria Pusch.

Die neuen Schernecker Wirtsleute setzen auf bayerische Wirtshauskultur

Die „Neuen“ versicherten, dass sie in Scherneck die bayerische Wirtshauskultur leben und die Tradition weiterführen wollten. „Bei uns sind als Gäste auch die Schafkopffreunde und Stammtischbrüder willkommen wie auch die Ortsvereine“, sagten die Geschwister. Sie freuen sich schon auf diese Herausforderung an diesem historischen Ort, wie sie signalisierten. Scherneck hat eine lange, geschichtsträchtige Vergangenheit mit jahrhundertealter Bierkultur und einem weit über die Region hinaus bekannten Brauereistandort.

Der Bayerische Wirt in Lechhausen war in der Vergangenheit bereits Geschäftspartner. Die Gaststätte in dem Augsburger Stadtteil bezog früher Schernecker Bier. Die neuen Wirtsleute wollen in die Fußstapfen ihrer Familie treten und die langjährige Tradition und Erfahrung von fünf Generationen in der Gastronomie an ihrer neuen Wirkungsstätte auf Scherneck umsetzen, wie sie sagten. In Lechhausen, wo beide zuletzt tatkräftig mitgearbeitet hatten, betreibt ihre Familie mit Mutter Rica Friedl das Bio-Hotel Bayerischer Wirt mit Wirtschaft, Hotel, Bio Restaurant samt Tagungsbereich, kleinem Biergarten und Wellnessbereich und Salzgrotte.

Wird das Schlossbräustüberl schon an Ostern geöffnet?

Die neuen Pächter sind zuversichtlich und gespannt auf ihre neue Aufgabe. Sie wollen versuchen, die anstehenden Arbeiten so schnell wie möglich zu erledigen. Insgeheim hoffen die Geschwister Pusch, an Ostern bereits in kleinerem Rahmen Gäste empfangen zu können. Je nach Witterung soll auch der gemütliche Biergarten schnell wieder mit Leben, sprich Gästen, gefüllt und auch hier die bayerischen Schmankerln serviert werden.

Die Puschs hoffen, dass das Schlossbräustüberl auch für die Gäste der Freizeiteinrichtungen auf Scherneck, dem Soccerpark Rehling und dem Kletterwald Scherneck wieder zum beliebten Anlaufpunkt wird. Ebenso heißen sie gerne die Besucherinnen und Besucher der Schernecker Veranstaltungen willkommen.

Davon stehen in dieser Saison wieder einige an. Start dieser bereits festen Termine ist am Samstag, 30. April, mit der Motorradweihe des MC Rehling im Schlosshof. Dann folgen die Historischen Tage Scherneck vom 27. bis 29. Mai, schließlich der Schernecker Kult(ur)sommer am 13. Juli (Komiker Martin Frank) sowie am 12. und 13. August (Süden – Das Konzert 2023) und die Goldenen Herbst- und Gartentage von 20. September bis 3. Oktober.