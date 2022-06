Rehling-Scherneck

17:45 Uhr

Tausende Besucher strömen zu Historischen Tagen auf Scherneck

Plus Auf Schloss Scherneck gingen am Pfingstwochenende die Historischen Tage über die Bühne. Die erste Großveranstaltung nach der Corona-Zwangspause lockt die Besucher in Scharen.

Von Josef Abt

Die Historischen Tage lockten am langen Pfingstwochenende Tausende von Besucherinnen und Besuchern aus der Region auf Schloss Scherneck (Gemeinde Rehling). Es war die erste größere Freiluftveranstaltung im und um den Schlosshof nach rund zwei Jahren Corona-Zwangspause. Den Akteuren und vielen Gästen war anzumerken, dass sie regelrecht auf solche Veranstaltungen gewartet hatten.

