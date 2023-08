Rehling

Schmidbauer, Pollina und Kälberer sorgen für südländisches Flair

Plus Der Auftritt der drei Freunde überzeugt das Publikum auf Schloss Scherneck. Es ist das 100. und letzte Konzert der "Süden II"-Tour.

Von Manfred Zeiselmair

"I zoag Eich den Süden", verspricht Werner Schmidbauer am Sonntagabend gleich zu Konzertbeginn den 2000 Besucherinnen und Besuchern auf Schloss Scherneck. Der oberbayerische Musiker und Liedermacher steht mit seinem sizilianischen Kollegen Pippo Pollina und dem Multi-Instrumentalisten Martin Kälberer auf der Bühne. Es ist der zweite ausverkaufte Abend an diesem Wochenende – und mit dem 100. Konzert von "Süden II" zugleich das Letzte.

Die Freundschaft der drei Musiker bei jedem Stück zu spüren

Vor ziemlich genau zehn Jahren erlebten 10.000 Zuschauer das "Grande Finale" der ersten "Süden"-Tournee in der Arena di Verona. Auf Schmidbauers Frage "Wer von Euch war in Verona dabei?" recken am Sonntagabend Hunderte Scherneckbesucherinnen und -besucher ihre Arme in die Höhe. Es sind neue und alte "Süden"-Lieder, die das Trio präsentiert. So liegt – nach einem ausgiebigen Gewitterregen – schnell südländisches Flair in der Luft. Schon beim ersten Song verbinden sich die bayerischen Südländer Schmidbauer und Kälberer mit dem Stiefelspitzen-Italiener Pollina zu einer homogenen Einheit. Es ist Leidenschaft und die jahrelang gewachsene Freundschaft der drei Musiker, die in jedem der vorgetragenen Stücke zu spüren ist.

