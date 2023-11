Schmierereien in Rehling verärgern den Bürgermeister

Bereits zum wiederholten Male wurden Schilder, Verteilerkästen und Container in Rehling beschmiert. Außerdem wurden bei der Kindergartenbaustelle Bretter gestohlen.

Ziemlich verärgert zeigte sich Rehlings Bürgermeister Christoph Aidelsburger bei der Bürgerversammlung, musste er doch von wiederholtem Vandalismus im Gemeindebereich berichten. Bereits zum wiederholten Mal wurden öffentliche Schilder, Verteilerkästen und sogar Container beschmiert. Die Handschrift lässt vermuten, dass es von den gleichen Verursachern stammt wie schon die Verunstaltungen von Verteilerkästen und Verkehrsschildern vor rund einem halben Jahr.

Aidelsburger hat diese neuen Aktionen nun bei der Polizei zur Anzeige gebracht und zudem eine Belohnung in Höhe von 500 Euro für Hinweise auf den oder die Täter ausgesetzt. Grob geschätzt wird die Instandsetzung oder der Tausch der verschmierten Teile die Gemeinde rund 5000 Euro kosten. "Dieses Geld könnten wir an anderer Stelle sinnvoller einsetzen als für diese unsinnigen Streiche", so der Bürgermeister. Auch die Kindergartenfassade und das Rathaus wurden unlängst mit Rasierschaum besprüht, Reste davon sind immer noch zu sehen.

FCA Schriftzüge und Beschimpfungen der Polizei

Markant sind die aufgebrachten Schriften. An allen Objekten prangt " FCA", dazu die Gründerzahl des Augsburger Fußballclubs 1907. Auch eine Beschimpfung von Polizisten ist zu lesen. "In dieser Art kann das nicht akzeptiert werden“, so der richtig geladene Bürgermeister. Diese Schmierereien wurden bei der Schule an den Leih-Containern, an Telekom-Verteilerkästen in der Hambergstraße, an einem größeren Trafohäuschen beim Strudelweg sowie an verschiedenen Verkehrsschildern oder Straßenspiegeln festgestellt.

Ähnlichkeiten gibt es zu den Schmierereien, die erst vor wenigen Tagen bei der Realschule in Bergen für Aufregung gesorgt hatten. Wer Hinweise geben kann, den bittet Aidelsburger sich zu melden - direkt bei ihm oder in der Gemeindeverwaltung. Die Hinweise würden vertraulich behandelt.

Ebenso Kopfschütteln gab es bei der Bürgerversammlung auch darüber, dass auf der Baustelle des derzeit umgebauten Kindergartens Diebe unterwegs waren: Mindestens 100 Meter der bereits zugeschnittenen Bretter für die Fassade wurden entwendet. Auch hier können Wahrnehmungen zu der Sache gemeldet werden.