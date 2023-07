Seifenkisten und Sautröge rasen in Rehling Berg und Bach runter

Für das Sautrogrennen in der Friedberger Ach und das Seifenkistenrennen am Auer Berg werden in Rehling am Wochenende ungewöhnliche Gefährte erwartet. Jeder kann mitmachen.

Einen Riesenspaß mit ungewöhnlichen Gefährten verspricht der Veranstaltungskalender am Wochenende, 8. und 9. Juli, in Rehling. Wegen vieler anderer Veranstaltungen wird das Sautrogrennen in der Friedberger Ach, veranstaltet vom Stammtisch Schlemmer, terminlich vorgezogen und findet nun am Samstag, 8. Juli, statt. Am Auer Berg in der Gemeinde Rehling steigt am Sonntag, 9. Juli, die achte Auflage des traditionellen Seifenkistenrennens. Veranstalter ist die Katholische Landjugend Rehling. Das ist geboten.

Start für das Sautrogrennen ist um 17 Uhr beim alten Sägewerk am Wasserrad in Oberach, wo auch die Anmeldungen entgegengenommen werden und die Teilnehmergebühr bezahlt werden kann. Mitmachen können alle Interessenten aus nah und fern. Ideal wäre es, wenn ein original Sautrog mitgebracht wird, doch man kann bei Bedarf auch Sautröge vom Veranstalter ausleihen. Es sind männliche wie auch weibliche Teilnehmer willkommen, auch Mixed-Teams dürfen auf die Rennstrecke gehen. Für alle soll der Spaß im Vordergrund stehen.

Drei Brücken überspannen auf der Rennstrecke die Friedberger Ach. Die Teilnehmer müssen unten durch. Das Damenteam Katrin Limmer und Corinna Haider hatte vor sechs Jahren keine Probleme mit dem Hindernis. Foto: Josef Abt (Archiv)

Das Ziel ist wieder am Ortseingang von Unterach beim Anwesen Haberl. Traditionsgemäß gibt es auf halber Rennstrecke bei der Mittelstation eine spezielle Prüfung für alle Mitwirkenden. Bei dieser Aufgabe können Punkte und somit Zeit gutgemacht werden. Die Veranstalter hoffen, dass viele Zuschauer kommen und ihre Favoriten anfeuern. Die Siegerehrung findet am Abend in der Feldscheune der Familie Higl an der Mittelstation statt, wo auch schon während der Veranstaltung für die Verpflegung gesorgt wird.

Seifenkistenrennen findet am Sonntag in Rehling statt

Der Start für das Seifenkistenrennen am Auer Berg ist am Sonntag um 14 Uhr am östlichen Ortseingang von Au bei der Feldscheune der Familie Jakob. Dort werden ab 13 Uhr auch die Anmeldungen entgegengenommen. Jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin ist willkommen. Je origineller das Gefährt, desto mehr freuen sich die bestimmt wieder zahlreichen Zuschauer an der Rennstrecke. Als Vorgabe für den fahrbaren Untersatz gelten einige Auflagen: kein Motor, vier Räder, funktionstüchtige Bremsen und Helmpflicht.

Das mit dem Maul schnappende und mit dem Schwanz wedelnde Krokodil mit Marius Völkl war 2022 der Hingucker beim Seifenkistenrennen in Rehling. Foto: Josef Abt (Archiv)

Die Teilnahmegebühr von fünf Euro ist bei der Anmeldung zu entrichten. Sollte die Wetterprognose Regen vorhersagen, wird das Rennen abgesagt. Die Absage wollen die Veranstalter bei Bedarf einen Tag vorher über Social Media bekannt geben. Auch auswärtige Starter und Starterinnen sind willkommen. Die Siegerehrung findet nach dem Rennen bei der Feldscheune am Startplatz statt.