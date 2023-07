Seifenkistenrennen in Au stößt bei hohen Temperaturen auf wenig Resonanz

Plus In abenteuerlichen Gefährten stürzen sich die Teilnehmer beim Seifenkistenrennen den Auer Berg hinab. Dieses Mal fällt die Resonanz bei Fahrern und Zuschauern gering aus.

Hochsommerliche Temperaturen machten Teilnehmern sowie Zuschauerinnen und Zuschauern beim Seifenkistenrennen im Rehlinger Ortsteil Au zu schaffen. Bei 35 Grad um die Mittagszeit blieb sowohl die Zahl der Teilnehmer wie auch die der Zuschauer weit hinter den Erwartungen der Veranstalter von der Katholischen Landjugend Rehling.

Sieger wurde der 16-jährige Moritz Meyer aus Oberach. Er hatte sich tags zuvor mit Christoph Jakob schon den Titel beim Sautrogrennen gesichert.