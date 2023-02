Sicher auf dem Roller: Signalstulpen sollen Kinder sichtbarer machen

Plus Eine Rehlinger Familie erfindet reflektierende Signalstulpen für Roller und Scooter. Den Überzug für die Lenkstange wollen die Grüßenbecks sich schützen lassen.

Viele Kinder fahren mit dem Roller oder Scooter täglich zur Schule. Damit sie im Straßenverkehr besser gesehen werden und damit sicherer sind, hat die Familie Grüßenbeck aus dem Rehlinger Ortsteil Oberach etwas Spezielles erfunden und auf den Markt gebracht: einen signalgelb leuchtenden Lenkstangenüberzug mit silbernen Streifen. Einen Namen haben sie auch dafür: "ScooSa" steht für "Scoot safe" – also "Fahre sicher".