Siegerehrung des Ortsvereinsschießens beim Feuerwehrfest

Beim Festablauf des Feuerwehr-Jubiläumsfestes in Rehling wurde kurzfristig ein weiterer Punkt für Donnerstag, 26. Juni, eingeschoben. So erfolgt nach der Fahrzeugweihe um 17 Uhr und dem Festauftakt im Festzelt etwa gegen 19.30 Uhr die Siegerehrung und die Verleihung des Wanderpokals vom diesjährigen Ortsvereinsschießens. Ende April waren die Rehlinger Vereine und Gruppierungen gegeneinander angetreten. Die Vereinsvertreter werden gebeten, sich entsprechend an den Tischen im Festzelt bereitzuhalten. (at)

