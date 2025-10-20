Soldatenkameradschaft Rehling ernennt neue Ehrenmitglieder

Beim kürzlich stattgefundenen Kameradschaftsabend der Soldatenkameradschaft Rehling wurden Wilhelm Schmidberger und Norbert Schweiger zu Ehrenmitgliedern ernannt. Desweiteren wurden folgende Ehrungen vorgenommen: 25 Jahre Mitgliedschaft: Norbert Schweiger, 40 Jahre: Thomas Ferner, Johann Lentscher. Richard Abt erhielt einen Vereinskrug zum 65. Geburtstag.

