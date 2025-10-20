Icon Menü
Rehling: Soldatenkameradschaft Rehling ernennt neue Ehrenmitglieder

Rehling

Soldatenkameradschaft Rehling ernennt neue Ehrenmitglieder

Gemütlicher Kameradschaftsabend mit Rollbraten, Filmvorführung und Ehrungen im Mehrzweckraum.
Von Jochen Kistler
    Richard Abt, Johann Lentscher, Ehrenmitglied Wilhelm Schmidberger, Ehrenmitglied Norbert Schweiger, Thomas Ferner, 1. Vorsitzender Jochen Kistler.
    Richard Abt, Johann Lentscher, Ehrenmitglied Wilhelm Schmidberger, Ehrenmitglied Norbert Schweiger, Thomas Ferner, 1. Vorsitzender Jochen Kistler. Foto: Anton Huber

    Beim kürzlich stattgefundenen Kameradschaftsabend der Soldatenkameradschaft Rehling wurden Wilhelm Schmidberger und Norbert Schweiger zu Ehrenmitgliedern ernannt. Desweiteren wurden folgende Ehrungen vorgenommen: 25 Jahre Mitgliedschaft: Norbert Schweiger, 40 Jahre: Thomas Ferner, Johann Lentscher. Richard Abt erhielt einen Vereinskrug zum 65. Geburtstag.

