Spider Murphy Gang rockt den Schlosshof von Scherneck

Plus Die Musiker der Spider Murphy Gang sind in die Jahre gekommen. Doch im Schernecker Schlosshof genügt ein Lied, um mit dem Publikum eine große Rock'n'Roll-Sause zu feiern.

Es brauchte nicht mehr als dieses eine Lied der Spider Murphy Gang: "I ziag's net aus, meine Rock'n'Roll-Schuah." Sofort war die bayerische Rock'n'Roll-Party im Schlosshof von Scherneck in vollem Gange. Günther Sigl gelingt es nach über 40 Jahren immer noch, mit seinen Bandkollegen Ludwig Seuss, Otto Staniloi, Andreas Keller und Dieter Radig das Publikum von Fleck weg zu begeistern. Die Musiker sind zwar in die Jahre gekommen und spielen ihre Hits oft im Sitzen, aber immer noch mit Herzblut und Leidenschaft.