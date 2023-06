Das Taglilienfeld bei St. Stephan blüht

Plus Bei dem derzeit guten Wetter gibt es einen Besucheransturm auf das botanische Kleinod bei dem Rehlinger Ortsteil St. Stephan. Die Taglilien blühen.

Das herrliche Wetter sorgt derzeit auch für einen regelrechten Besucheransturm auf das Taglilienfeld in St. Stephan (Gemeinde Rehling), wo man derzeit eine riesige Fläche der in hellem Gelb blühenden Taglilien bewundern kann. Aber nicht nur die Lilien, die unter Naturschutz stehen, sind einen Besuch wert. Das gesamte Umfeld inmitten dieses Naturschutzgebietes weist eine große Zahl seltener Blumen auf und lädt zu einer Wanderung ein.

Das Taglilienfeld gehört seit 1930 dem Naturwissenschaftlichen Verein Schwaben. Vor Ort kümmert sich der Verein Freunde der Natur St. Stephan um das Taglilienfeld. Wie dessen Vorsitzender Werner Frei berichtet, haben sich diese Lilien heuer flächenmäßig sogar noch ausgedehnt. Gab es früher mehrere zentrale Punkte mit den gelb leuchtenden Lilien, haben sich diese auf dem Areal nun erfreulicherweise wieder ausgebreitet. Der Verein hofft, dass sie sich nun auch in den Folgejahren wieder auf der gesamten Fläche vermehren.