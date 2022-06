Taglilienfeld bei St. Stephan steht in voller Blüte

Beim Rehlinger Ortsteil St. Stephan können Naturliebhaberinnen und -liebhaber in diesen Tagen ein besonderes Schauspiel erleben: Die Taglilien blühen.

Nicht nur für Botaniker, sondern für jeden natur- und landschaftsliebenden Spaziergänger bietet sich derzeit im Taglilienfeld westlich von St. Stephan (Gemeinde Rehling) wieder ein wunderbares Bild. Gleich hinter der Gärtnerei blühen die seltenen und unter Naturschutz stehenden Taglilien.

Tausende der hellgelb leuchtenden, tulpenförmigen Blüten sind auf dem großen Areal inmitten der Lechauen zu entdecken. Die ersten Blüten sind bereits verwelkt. Dieser Prozess geht auch sehr schnell, denn wie der Name schon sagt, blühen die Taglilien nur einen Tag.

Taglilien blühen nur einen Tag. Foto: Josef Abt (Archivbild)

Das Taglilienfeld in der Gemeinde Rehling, das seit 1930 dem Naturwissenschaftlichen Verein Schwaben gehört, wird bekanntlich von den Freunden der Natur St. Stephan unter Vorsitz von Werner Frei gepflegt, jährlich gemäht und gesäubert. Der Verein legt die Wege an und stellt Bänke und Fahrradständer auf, damit die vielen Naturliebhaber und -liebhaberinnen auch einen optisch schönen Platz vorfinden. Diese können sich, wie kürzlich zwei Besucherinnen, gar nicht satt sehen an dieser "einmaligen landschaftlichen Schönheit", wie sie betonten.

Taglilien breiten sich weiter aus

Erfreulich ist, dass sich die Lilien auch nördlich des bisherigen, abgezäunten Weges in dem vor Jahren gerodeten Areal mit alten naturbelassenen Bäumen weiter ausbreiten. Jetzt hofft man nur, dass die angesagten schweren Gewitter mit Starkregen diesen Bereich nicht zu sehr trifft und diese Taglilien noch mehrere Tage besichtigt werden können.