Staatsstraße bei Rehling wird gesperrt: Kreisverkehr bekommt neue Asphaltdecke

Pendlerinnen und Pendler am Lechrain müssen sich auf eine Straßensperrung einstellen. Betroffen ist die Staatsstraße 2381 in Rehling. Dort lässt das Staatliche Bauamt Augsburg den Kreisverkehr sanieren. Dafür ist ab Montag, 29. Juli, eine Vollsperrung nötig.

Wie die Behörde mitteilt, werden die Arbeiten knapp drei Wochen dauern. Voraussichtlich ab Samstag, 17. August, werde die Strecke wieder befahrbar sein. Eine Umleitung wird ausgeschildert.

Christoph Eichstaedt, zuständiger Abteilungsleiter am Staatlichen Bauamt Augsburg, erläutert: „Der Kreisverkehr in Rehling an der Kreuzung der Staatsstraße 2381 mit der Kreisstraße AIC 9 ist einer der ältesten Kreisverkehre im Landkreis Aichach-Friedberg.“ Er sei mittlerweile etwa 30 Jahre alt. Nun müsse die Asphaltdecke erneuert werden. Dafür investiert der Freistaat Bayern rund 300.000 Euro.

Kreisverkehr gesperrt: Die Umleitung läuft über Aindling, Petersdorf und Affing

Die Erneuerung der Deckschicht erstreckt sich auf den Kreisverkehr und die angrenzenden Straßenäste. Die Pflasterflächen werden ebenfalls durch Asphalt ersetzt, da diese einen hohen Unterhaltsaufwand erfordern. Eichstaedt betont, die Baumaßnahme habe man bewusst in die Sommerferien gelegt, um Auswirkungen auf den Schulverkehr zu vermeiden.

Während der gesamten Bauzeit ist eine Umleitung eingerichtet. Diese verläuft in beiden Richtungen über die Kreisstraße AIC 8 über Todtenweis und Aindling bis nach Petersdorf und ab dort über die Staatsstraße 2035 durch Affing und Mühlhausen. Die Bushaltestelle „Oberach“ kann während der Bauzeit nicht angefahren werden. Es wird stattdessen eine Ersatzhaltestelle in der Achstraße Rehling eingerichtet. (AZ)