Stromleitung als Treffpunkt für Schwalbenschwarm

Im Volksmund heißt es „An Maria Geburt, ziehen die Schwalben furt“ und dies wäre eigentlich bereits vor zwei Wochen gewesen. Vielleicht hat das spätsommerliche Wetter diese Schwalben animiert, den weiten Weg in den Süden zum Überwintern noch aufzuschieben. Wie die Jahre zuvor schon, fand sich in Rehling plötzlich in der Bergfeldstraße auf der Stromleitung zwischen zwei Wohnhäusern ein außergewöhnlich starker Schwarm von Schwalben ein, die rund eine Stunde lang ganz aufgeregt hin und her flogen, bis sie alle, wie auf Kommando, plötzlich davon flogen.

Josef Abt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schwalbe Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stromleitung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis