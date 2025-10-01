Nach tödlichem Unfall: Bushaltestelle bei Rehling steht auf dem Prüfstand

Wenn ich den Artikel so auf mich wirken lasse, dann habe ich etwa fünfmal 'keine weiteren Vorkommnisse, alles völlig in Ordnung' gelesen. Man darf also da grundsätzlich mit 100 Sachen vorbeibrettern. Aber halt, da steht auch, falls der Bus den Warnblinker an hat, dann nur mit Schrittgeschwindigkeit (5 km/h, kaum zu erkennen auf dem Tacho). Falls er aber schon wieder anfährt, und jemand über die Straße will (gibt natürlich keinen Zebrastreifen dafür, ist ja lästig und bremst die Autofahrer), dann gilt wieder voll Stoff und drauf. Ich bin gerade in den USA, und wenn dort jemand an einem haltenden Schulbus mit auch nur 1 km/h vorbeifährt (im Gegenverkehr) gibt es ein gellendes Hupkonzert und wütende Kommentare.