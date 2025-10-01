Nach tödlichem Unfall: Bushaltestelle bei Rehling steht auf dem Prüfstand

Es sind „keine einfachen Tage“ für die Gemeinde Rehling. Das hat Bürgermeister Christoph Aidelsburger am Montag im Gespräch mit unserer Redaktion gesagt. Fünf Tage nach dem schweren Verkehrsunfall im Ortsteil St. Stephan, bei dem ein zehnjähriges Mädchen angefahren wurde, das später an seinen Verletzungen starb, steht die Gemeinde weiter unter Schock. In der knapp 3000-Einwohner-Gemeinde kenne man sich, so Aidelsburger. Unfälle seien stets schlimm, aber wenn ein Kind im Spiel sei, seien sie besonders schrecklich. An der Unfallstelle sieht der Bürgermeister durchaus Verbesserungsbedarf.
Rehling
Wenn ich den Artikel so auf mich wirken lasse, dann habe ich etwa fünfmal 'keine weiteren Vorkommnisse, alles völlig in Ordnung' gelesen. Man darf also da grundsätzlich mit 100 Sachen vorbeibrettern. Aber halt, da steht auch, falls der Bus den Warnblinker an hat, dann nur mit Schrittgeschwindigkeit (5 km/h, kaum zu erkennen auf dem Tacho). Falls er aber schon wieder anfährt, und jemand über die Straße will (gibt natürlich keinen Zebrastreifen dafür, ist ja lästig und bremst die Autofahrer), dann gilt wieder voll Stoff und drauf. Ich bin gerade in den USA, und wenn dort jemand an einem haltenden Schulbus mit auch nur 1 km/h vorbeifährt (im Gegenverkehr) gibt es ein gellendes Hupkonzert und wütende Kommentare.
Hier zeigt sich wieder die unüberlegte und unsinnige Bürokratisierung, Reglementierung etc. in Verbindung mit der Berücksichtigung aller möglichen und unmöglichen Möglichkeiten. Eine klare und eindeutige Regelung wäre möglich, warum also nicht? Nein, man muss ja alle möglichen Eventualitäten berücksichtigen. Schulbusse: Stopp des Verkehrs bis zur Abfahrt und sonstige Busse des öffentlichen Nahverkehrs, ausschließlich Schrittgeschwindigkeit! Wäre doch so einfach!
