Rehling

vor 48 Min.

Trotz weniger Großprojekten muss Rehling 2022 hohe Ausgaben schultern

Plus Der Haushalt der Gemeinde Rehling bleibt heuer erheblich unter den Zahlen der vergangenen Jahre. Dennoch kommen auf die Gemeinde hohe Kosten zu.

Von Josef Abt

Erheblich unter den Zahlen der beiden vergangenen Jahre blieb der Haushaltsplan der Gemeinde Rehling für 2022. Der Gemeinderat segnete ihn am Donnerstag ab. Entgegen der zurückliegenden Jahre, in denen Neubauten von Kläranlage und Kindergarten und nicht zuletzt das neue Baugebiet die Zahlen nach oben getrieben hatten, stehen nun entschieden weniger Bauprojekte an.

