Rehling

vor 51 Min.

Uneinsichtige Hundebesitzer sorgen für Ärger am Badesee in Oberach

Am Badesee in Oberach werden die Schilder, wie hier am Eingang zum See, von manchen Badegästen ignoriert, vor allem wenn es um die Mitnahme von Hunden geht.

Plus Die Bänke und Mülleimer am Badesee in Oberach werden gut angenommen. Doch einige uneinsichtige Hundebesitzer sorgen für Verärgerung im Rathaus und im Gemeinderat.

Von Josef Abt

Voll zufrieden ist die Bevölkerung mit dem Badesee in Oberach, so die Info von Bürgermeister Christoph Aidelsburger im Gemeinderat. Die aufgestellten Bänke und vor allem die Mülleimer würden sehr gut angenommen. Man müsse zwar mehr Müll entsorgen, aber dieser sei zumindest gesammelt in den Körben. Ein Dorn im Auge ist dem Bürgermeister die Uneinsichtigkeit einiger Hundebesitzerinnen und -besitzer, auch von auswärts.

