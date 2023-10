Rehling

vor 32 Min.

Was sich Eltern und Kinder für ihren "Traumspielplatz" wünschen

Dort, wo der Spielplatz im Baugebiet „Am Brunnen“ in Rehling im kommenden Jahr entstehen soll, trafen sich Planer, Bürgermeister, Eltern und Kinder, um gemeinsam die Ziele und Wünsche zu besprechen.

Von Josef Abt

Er war unlängst schon ein Thema im Gemeinderat und nun soll er zügig angepackt werden: der Kinderspielplatz im neuen Rehlinger Baugebiet "Am Brunnen" im Osten des Orts. Im Bereich der Streuobstwiese soll ein sogenannter "Traumspielplatz" entstehen nach den Wünschen und Vorschlägen von Kindern und Eltern. Auch der Bau soll in Eigenregie umgesetzt werden.

In diesem mit rund 40 Bauplätzen großen Baugebiet wuselt es jetzt schon von Kleinkindern, die sehnsüchtig darauf warten, dass hier nahe der Wohnhäuser auch bald ein geeigneter und geschützter Platz zum sorgenfreien Spielen entsteht. Kürzlich trafen sich nun auf den gemeindlichen Aufruf hin viele Eltern mit ihren Kindern am geplanten Areal beim neuen Baugebiet, wo Bürgermeister Christoph Aidelsburger alle willkommen hieß.

