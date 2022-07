Wenn Günter Grünwald das Schernecker Publikum schwindlig quatscht

Plus Das bayerische Kaberett-Urgestein Grünwald eröffnet den Kultursommer auf Schloss Scherneck. Tiefgründig ist er nicht. Doch das erwartet auch keiner.

Da steht einer ganz al­lein auf der Bühne, ohne Requisi­ten oder Bühnen­­show, re­det im breiten oberbayerischen Di­alekt ohne Punkt und Komma über zwei Stunden durch, und das Pub­li­kum lacht sich schlapp. Das kann nur einer sein: das bayerische Ka­baretturgestein Günter Grünwald. Mit seinem neuen Programm "De­fi­nitiv vielleicht" hat er den dies­jäh­rigen Kultursommer auf Schloss Scherneck eröffnet.