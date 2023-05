Wie Christoph Aidelsburger als Bürgermeister seine Berufung gefunden hat

Plus Halbzeit im Rathaus: Rehlings Bürgermeister Christoph Aidelsburger ist erst vor sieben Jahren an den Lechrain gezogen. Als "Zugroaster" hat er schon einiges bewegt.

Wie geht es Ihnen gerade, Herr Aidelsburger?



Christoph Aidelsburger: Mir geht es sehr gut, die Arbeit macht Spaß und privat ist auch alles bestens.

Sie sind vor drei Jahren gewählt worden – was war bislang Ihr schönster Tag in ihrer ersten Amtszeit?



Aidelsburger: Einer der schönsten Tage war tatsächlich das Dorffest 2022. Nach zwei Jahren Pause kam hier das ganze Dorf zum ersten Mal wieder zusammen und feierte ausgelassen. Das hat mich schon ein wenig stolz gemacht.