Wie sich Rehling künftig für Hochwasser wappnen will

Das Hochwasser in Oberach Anfang Juni beschäftigte den Gemeinderat Rehling noch einmal in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause. Nach dieser wird die Frage, welche Gegenmaßnahmen die Gemeinde dafür ergreifen kann, wohl erneut aufgerollt. Die Gemeinde Rehling will auch verstärkt das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth mit in die Pflicht nehmen, wie in der Diskussion im öffentlichen Sitzungsteil gefordert wurde.

Die Beratungen zu den allgemeinen Tagesordnungspunkten der Sitzung waren eigentlich abgeschlossen, als aus dem Rat die Frage kam, welche Ergebnisse oder Erkenntnisse eine Zusammenkunft einiger Beteiligter nach der Überschwemmungskatastrophe gebracht hat. Zu dieser Runde eine Woche nach dem Hochwasser hatte Bürgermeister Christoph Aidelsburger seine beiden Bürgermeisterstellvertreter, Vertreter des Wasserwirtschaftsamts Donauwörth, die Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr und Kreisbrandrat Happach eingeladen.

Wie können solche Überschwemmungen wie in Oberach verhindert werden?

Hier wurde diskutiert, warum es zu der Überflutung in Oberach kommen konnte und was für Möglichkeiten es gibt, sich gegen ein solches Szenario zu wappnen und eine solche Überschwemmung künftig möglichst zu verhindern. Wie von Aidelsburger zu hören war, wurden die besprochenen Punkte in einem Protokoll festgehalten und an die Beteiligten verteilt. Auf Wunsch einiger Ratsmitglieder soll das Papier an alle Gemeinderäte als Kopie gehen.

In der Diskussion wurden im Gemeinderat einige Punkte und Maßnahmen angesprochen, um die man sich schnell kümmern muss. Dabei wurde besonders betont, das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth stark in die Pflicht zu nehmen. Zuvor bemängelte die Gemeinde, dass zu dem übermittelten Protokoll noch keinerlei Rückmeldung von dieser Behörde eingegangen sei, insbesondere was den Zustand des Flutgrabens westlich des Überschwemmungsgebietes in Oberach betrifft.

Icon Vergrößern Der Flutgraben bei Oberach mit Blick nach Osten zu den von der Überschwemmung betroffenen Anwesen, Foto: Josef Abt Icon Schließen Schließen Der Flutgraben bei Oberach mit Blick nach Osten zu den von der Überschwemmung betroffenen Anwesen, Foto: Josef Abt

Ratsmitglied Klaus Jakob sprach von einem „desolaten Zustand“ des Flutgrabens. Dieser Graben, der von Anwalting bis zur nördlichen Gemeindegrenze verläuft, wurde vor rund 100 Jahren angelegt, um Oberacher vor Fluten aus westlicher Richtung zu schützen. Diese Funktion sei im gegenwärtigen, ungepflegten Zustand aber nicht zu gewährleisten, so der Tenor im Gremium. Dabei helfe auch die Aussage nicht viel, dass bei dieser Flutwelle sehr viel Wasser aus der Gemeinde Affing, also von Richtung Anwalting, in Richtung Norden geflossen und den Flutgraben auf Rehlinger Flur angeblich um das Vier- bis Sechsfache der berechneten Aufnahmemenge überlastet habe. Werner Lindermeir sagte, deshalb müsse man schnell reagieren und die Behörden auch hartnäckiger zu Gegenmaßnahmen auffordern. „Schließlich sind dort einigen Familien Schäden in Höhe von bis zu 150.000 Euro entstanden“, war zu hören.

undefined

Vom Gemeinderat wurde eine zeitnahe Ortsbegehung mit allen Betroffenen, auch mit dem Wasserwirtschaftsamt Donauwörth, gefordert. Ebenso den Flutgraben so zu gestalten, dass zur Ostseite hin ein erhöhter Uferschutz geschaffen wird und bei Bedarf Wasser über eine tiefer gelegte westliche Uferseite austreten kann. Auch auf die Gefahr hin, dass dadurch sowohl das nah gelegene Sportheim wie auch das nördliche Gewerbegebiet in Ober- und Unterach „absaufen“ könnten.

Das dieses Mal so stark betroffene Gebiet im Bereich des Riedwegs ist der tiefste Punkt des Lechfelds, was viele nicht wissen, so Zweiter Bürgermeister Ignaz Strobl. Demnach liegt das Ufer des Lechs sogar höher als Oberach. Hochwasser, eben auch durch den westlich gelegenen Lech verursacht, könnte demnach Überschwemmungen von Sankt Stephan und Richtung Oberach verursachen. Trotzdem bleibt der Lösungsansatz ein Thema, dass dieser Flutgraben bei Hochwasser dieses nicht mehr Richtung Ortschaft, sondern ins Lechfeld abfließen muss. In der Gemeinde erhofft man sich nun schnell eine Reaktion durch das Wasserwirtschaftsamt, welche Maßnahmen hier zügig ergriffen werden können, sei es nur eine zeitnahe Räumung des Flussbettes, um zumindest ein besseres Abfließen zu gewährleisten.