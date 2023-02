Rehling

vor 17 Min.

Wie soll sich Rehling in Zukunft innerorts weiterentwickeln?

Plus Um die innerörtliche Entwicklung Rehlings ging es bei einem zweitägigen Seminar der Gemeinderäte in Thierhaupten. Dabei wurden Stärken und Ziele definiert.

Von Josef Abt Artikel anhören Shape

Wie können sich Dörfer innerorts entwickeln? Welche Gebäude und Flächen können für Wohnen und Gewerbe wiederbelebt werden, statt am Ortsrand weitere Flächen zu verbrauchen? Welchen Einrichtungen kann neues Leben eingehaucht werden? Mit der Gemeindeentwicklung beschäftigten sich die Mitglieder des Rehlinger Gemeinderats vor einigen Wochen bei einem zweitägigen Seminar an der Schule der Dorf- und Landesentwicklung in Thierhaupten (Landkreis Augsburg).

