Zum 80. Geburtstag blickt Christine Jakob auf Ihre Zeit im Kindergarten zurück

40 Jahre lang war sie die Leiterin im Rehlinger Kindergarten und eine sehr beliebte Erzieherin. Manchmal war sie auch eine Art Ersatzmutter, die schon mal Tränen trocknen musste. Die Rede ist von Christine Jakob, die vor einigen Tagen ihren 80. Geburtstag feierte. Bei einem Rückblick auf ihr Leben war „Tante Christine“, wie sie auch genannt wurde, sichtlich gerührt. Im Rahmen der Geburtstagsfeier mit Familie, Freunden und Nachbarn und vielen Bekannten war es ihr ein großes Anliegen, ihr Wirken noch einmal Revue passieren zu lassen. Hatte sie doch viele Freunde fürs Leben gewonnen und dazu gehören auch heute noch einige der damals betreuten Kinder, mit denen weiter eine innige Freundschaft besteht.

Christine Jakob wurde vor 80 Jahren in Augsburg geboren, wuchs dort mit einem Bruder auf. Nach der Grundschule folgte eine Ausbildung in St. Elisabeth als Erzieherin und sie praktizierte diesen Beruf fünf Jahre lang in Lechhausen. Durch einen glücklichen Umstand erfuhr sie, dass am Lechrain eine Kindergärtnerin gesucht wird. Der damalige Pfarrer Heribert Lohner und Bürgermeister Pater Fischer gaben sofort ihre Zusage zur Anstellung und Rehling bekam 1969 eine ganz junge Kindergärtnerin. Kaum ein Jahr in Rehling, gab es schon die Hochzeit mit dem Einheimischen Josef Jakob aus Allmering. Aus der Ehe gingen zwei Kinder hervor, die zusammen mit den vier Enkelkindern und übrigen Verwandten und Freunden nun ein großes Fest arrangierten.

Christine Jakob ist heute noch als immer freundliche und lebenslustige Frau bekannt. Sie blickte auch am Geburtstag in die Zeit ihrer Arbeit im Rehlinger Kindergarten zurück. Anfangs hatte sie bis zu 43 Kinder, die von ihr fast ausnahmslos ganztags betreut wurden. Viktoria Ottilinger war damals als Köchin für das leibliche Wohl der Kinder verantwortlich. Später wurden die Gruppen kleiner, die Kinderanzahl insgesamt aber größer und unter der Regie von Christine wurde schon bald der erste Hort als nachschulische Betreuung für Schulkinder eingerichtet, wie auch die erste Kleinkindergruppe für Ein- bis Dreijährige. Seit 2009 ist Christine Jakob im Ruhestand. Hobbymäßig singt sie im Chor und sie ist auch Mitglied beim Obst- und Gartenbauverein sowie beim Musikverein Rehling, die ebenfalls Glückwünsche überbrachten. Ebenso wie Bürgermeister Christoph Aidelsburger.

