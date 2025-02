Zwei Autos kollidieren auf einer Kreuzung: Beide Fahrer verletzt

Ein Verkehrsunfall hat sich am Montagnachmittag bei Rehling ereignet, wie die Polizei berichtet. Zwei Personen wurden dabei mittelschwer verletzt. Ein 80-jähriger Autofahrer fuhr gegen 16.45 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße von St. Stephan kommend in Richtung Langweid. Zur gleichen Zeit war ein 49-Jähriger mit seinem Auto von Langweid kommend in Richtung Sand unterwegs. Im Kreuzungsbereich der beiden Ortsverbindungsstraßen kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos.

Beide Fahrer kommen nach Unfall bei Rehling ins Krankenhaus

Der 80-Jährige und der 49-Jährige wurden mittelschwer verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden von circa 20.000 Euro. Die Feuerwehren Rehling, Langweid und Todtenweis waren mit mehreren Fahrzeugen vor Ort.