Tolle Stimmung: Tausende feiern mit der Rehlinger Feuerwehr

Mit Platzregen und notwendigen Umplanungen hatte das Gründungsfest am Donnerstag zum 150-jährigen Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr Rehling begonnen. Es setzte sich fort mit 2000 begeisterten Menschen beim Konzert von LaBrassBanda am Freitag, einer Party mit der Band Ois Easy am Samstag und einem grandiosen Festsonntag. Alles in allem ein friedliches Jubiläum, das noch lange in positiver Erinnerung bleiben wird.

