Viele Gäste verbringen gemütliche Stunden beim Gartenfest in Rehling-Au

Bei sommerlichen Temperaturen fand das Gartenfest des Rehlinger Obst- und Gartenbauvereins im Rehlinger Ortsteil Au statt. Viele Gäste kamen und genossen die Zeit unter den Schatten spendenden Bäumen.

Viele Besucherinnen und Besucher kamen mit dem Fahrrad in den idyllischen, südlichsten Ort der Lechraingemeinde. Dort waren die Tische und Sitzbänke unter dem riesigen Baum beim Vorgarten schnell besetzt. Jung und Alt verbrachten gemütliche Stunden bei Kaffee, selbst gebackenen Kuchen und kühlen Getränken. Besonders interessiert zeigten sich die Gäste an einer Bilderausstellung in der nahen Feldscheune. Hier waren Aufnahmen von alten Bauernhäusern und Gärten zu sehen.

Äpfel-Zielwerfen statt Zwetschgenkern-Weitspucken beim Gartenfest in Rehling-Au

Die Kuchen beim Gartenfest, für das die Familie Rieger ihr Areal samt Stadel zur Verfügung stellte, waren bald ausverkauft. Ebenso rasch gingen später die Grillhähnchen weg. Für Kinder wurde einiges an Abwechslung angeboten, darunter Farbdrucke mit Kartoffeln. Der geplante Wettbewerb im Zwetschgenkern-Weitspucken entfiel, da im Gemeindebereich zu wenige Zwetschgen aufgetrieben werden konnten.

Der Vorstand um Ursula Higl ließ sich einen anderen Wettbewerb einfallen: Äpfel-Zielwerfen in mit Wasser gefüllte Schüsseln, die in verschiedenen Größen und Abständen postiert waren. Viele machten mit: Es gewannen Marius Mare aus Rehling und Leni Jakob aus Unterach.