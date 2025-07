Zum Geburtstag trägt indischer Geistlicher bayerische Tracht

Rehlings Ortspfarrer Pater Thomas Joseph Kadalikkattil lebt seit 22 Jahren in Bayern, davon 19 Jahre als Seelsorger in den Pfarreien hier vor Ort. Für ihn sei jeder Tag ein großes Geschenk, sagte er am Samstagabend beim Dankgottesdienst, den er anlässlich seines 60. Geburtstages mit der Pfarrgemeinde feierte. Nach der Messe tauschte der Pfarrer sein Messgewand mit einer Lederhose und überraschte damit die vielen Gäste, die sich am Rathausplatz zu einem Stehempfang versammelt hatten.

