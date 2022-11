Als hätte es die Pause nie gegeben: Oberland-Theatergruppe überzeugt

Plus Reichersteiner Theaterspieler und das Publikum freuen sich gleichermaßen. Es gibt viel Beifall für die "Junggesellenfalle" und weitere Aufführungen.

Mit einer gelungenen Premiere am Freitag und zwei weiteren Aufführungen am Samstag und Sonntag hat die Oberland Theatergruppe die verordnete Zwangspause beendet und damit ihre zahlreichen Fans erlöst. Die Umsetzung des von Elfriede Wipplinger ins Bayrische übertragenen Fünfakters „Die Junggesellenfalle“ von Wilfried Reinehr traf genau den Geschmack des Publikums. Zahlreiche Lacher, Szenen- und langer Schlussapplaus waren hierfür eindeutiger Beleg.