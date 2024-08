Kanalsanierung in Reicherstein: Was derzeit passiert und wo es noch hakt

Die Kanalbauarbeiten in Reicherstein kommen voran. Die Sanierung des in weiten Teilen maroden Kanalsystems hatte im vergangenen Jahr begonnen. In dem Pöttmeser Ortsteil, der knapp 150 Einwohnerinnen und Einwohner zählt, werden jedoch nicht nur die Kanäle umfassend saniert. Auch Wasserleitungen werden verlegt. Zum Schluss sind die Straßenbauarbeiter am Zug, wenn die Ortsdurchfahrt erneuert wird. Das soll 2025 passieren.

