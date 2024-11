Reicherstein bekommt quasi eine Dorferneuerung

Planänderung in Reicherstein: Eigentlich sollten die Straßen nach der Erneuerung des in weiten Teilen maroden Kanalsystems lediglich teilsaniert werden. Nun aber ist eine komplette Asphaltierung vorgesehen. Der Marktgemeinderat vergab in seiner jüngsten Sitzung einen entsprechenden Nachtrag.

Die Kosten seien überschaubar, sagte Bürgermeister Mirko Ketz am Tag nach der Sitzung, ohne Beträge zu nennen. Stefan Wolf, Fachbereichsleiter für Planung und Gemeindeentwicklung, habe in der Sitzung deutlich gemacht, dass Reicherstein damit sozusagen eine Dorferneuerung bekomme. Diese sei erst in zehn Jahren vorgesehen gewesen. Offen ist Ketz zufolge, ob heuer noch beide Asphaltlagen eingebracht werden können. Andernfalls werde in diesem Jahr nur die Tragschicht aufgebracht, die Deckschicht folge dann 2025.

Nächstes Jahr wird die Ortsdurchfahrt von Reicherstein ausgebaut und saniert

Wie berichtet, waren die Kanalbauarbeiten in den gemeindlichen Straßen in Reicherstein zu Beginn der Sommerferien abgeschlossen worden. Ebenfalls im Sommer wurde außerdem der Kanal in der Kreisstraße AIC28 (Am Kreuz) eingebaut und der Sammelschacht in der Kreuzung angeschlossen. Darüber hinaus standen die Kanalarbeiten in der Kreisstraße AIC27, der Ortsdurchfahrt (Wallerdorfer Straße), an. Nächstes Jahr sind der Ausbau und die Sanierung der Ortsdurchfahrt auf einer Länge von 700 Metern geplant.