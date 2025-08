Traktor macht sich nach Reifenplatzer selbstständig – ohne Fahrer am Steuer

Zu einem kuriosen Unfall ist es am Montagmorgen am Waldweg im Aichacher Stadtteil Griesbeckerzell gekommen. Die Ursache war ein Reifenplatzer an einem Traktorgespann. Dann, so die Polizei, „nahm das Unheil seinen Lauf“.

Laut Polizei platzte ein Reifen des Anhängers gegen 6.20 Uhr an der Einmündung zur Hofgartenstraße. Deshalb stieg der 22-jährige Fahrer aus. Er vergaß aber offensichtlich, die Handbremse zu ziehen. Daraufhin machte sich das Gespann auf der leicht abschüssigen Straße selbstständig. Das Fahrzeug beschädigte zunächst einen Hydranten und ein Verkehrszeichen. Anschließend touchierte es auch noch einen Gartenzaun und ein Wohnmobil. Erst dann kamen Traktor samt Anhänger zum Stehen.

Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Der 22-Jährige kam mit dem Schrecken und einer Verwarnung durch die Polizei davon. (AZ)