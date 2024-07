Sigrid Kehlbach steht für eine angstfreie Schule

Sigrid Kehlbach sagt: „Ich bin nicht gerne zur Schule gegangen, deshalb wollte ich Lehrerin werden. Der Rest hat sich nach und nach so ergeben.“ Die erste Rektorin der neuen Realschule in Affing-Bergen verabschiedet sich zum Ende des Schuljahres in den Ruhestand. Schüler, Lehrerkollegium und Land­kreis richteten für sie eine Verab­schiedungsfeier aus, die nicht so ganz ihren Wünschen ent­sprach: „Nicht so lang und bitte oh­ne so großes Lob“, hatte sie sich vorgestellt. Das mit der Länge haben die Veranstalter gut hinbekom­men, aber das Lob… Es musste wegen der vielen Dienstjahre und der zahlreichen Leistungen und Verdienste einfach riesig ausfallen.

