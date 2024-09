Licca Liber: Ausweitung des Lechs soll den Menschen auch neuen Erholungsraum bieten

Licca Liber, der „freie Lech“, soll den Fluss zwischen Gersthofen und Meitingen wieder renaturieren. Rund 70 Gäste kamen jetzt ins Gasthaus Golling in Todtenweis, um sich die Vorschläge zur Renaturierung des Lechs vonseiten des Bunds Naturschutz anzuhören. Dazu referierte ausführlich Dr. Christine Margraf vom Bund Naturschutz. Der Lech ist ein spannendes Thema für die Renaturierung, so Margraf. Derzeit findet auch eine Online-Umfrage mit dem Thema: „Wie soll der Lech in der Zukunft aussehen?“ statt. Diese läuft noch bis 27. September.

