In Schutznetz verfangen: Aichacher Falkner rettet Uhu

Ein besonderer, tierischer Rettungseinsatz hat im Raum Aichach ein glückliches Ende gefunden: Ein Uhu hatte sich in einem Schutznetz verfangen und wäre ohne Hilfe rettungslos verloren gewesen. Das Landratsamt schaltete deshalb den erfahrenen Falkner Mike Couball aus Aichach ein.

Eine Anwohnerin hatte den hilflosen Vogel bemerkt und verständigte umgehend die Behörden. Im Landratsamt und bei der Polizei sind Falkner bekannt, die in solchen Fällen helfen können. An diese Anlaufstellen kann sich jeder wenden, wenn ein Greifvogel in Not geraten ist.

Nach seiner Befreiung kümmert sich der Tierarzt um den Uhu

Sachverstand ist in solchen Fällen immer nötig. Mike Couball erklärt warum: „Die Verletzungsgefahr ist für Mensch und Tier groß, deshalb sollte man in solchen Fällen immer einen Fachmann hinzuziehen.“

Couball gelang es, den Vogel, dessen Kopf in den Schlingen steckte, sachkundig und mit ruhiger Hand aus seiner misslichen Lage zu befreien. Nach einer gründlichen Untersuchung – auch in einer tierärztlichen Fachklinik – stand fest: Der Uhu hatte das Unglück erstaunlich gut überstanden. Zur weiteren Erholung durfte er einige Tage in der Voliere des Aichacher Falkners verbringen. Dort fütterte ihn der Fachmann mit hochwertiger Nahrung, und der Vogel konnte nach seinem Missgeschick neue Kraft schöpfen.

Icon vergrößern In der Voliere von Falkner Mike Couball konnte sich der Uhu erholen. Die Aufnahme zeigt ihn kurz vor seiner Auswilderung. Foto: Mike Couball Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen In der Voliere von Falkner Mike Couball konnte sich der Uhu erholen. Die Aufnahme zeigt ihn kurz vor seiner Auswilderung. Foto: Mike Couball

Bereits nach nicht einmal einer Woche war es so weit: Der imposante Nachtjäger zeigte sich laut Couball wieder kräftig, wach und flugfähig. Unter den wachsamen Augen seiner Retter durfte er schließlich an der Fundstelle in die Freiheit zurückkehren. Mit kräftigem Flügelschlag stieg der in einem Karton transportierte Uhu sofort in den Himmel – als wäre nichts geschehen.

Couball selbst spricht von einer Ehre, „diesem prächtigen Uhu helfen zu dürfen“. Es sei schon das zweite Exemplar dieses größten europäischen Eulenvogels gewesen, das er in einer Notlage unterstützen konnte. Der erste Uhu musste damals bei einem spezialisierten Tierarzt bleiben. Dieser kümmerte sich dann um seine Auswilderung, erzählt Couball.

Der Aichacher Falkner bezeichnet es als schön, „dass diese eindrucksvollen Vögel wieder im Landkreis heimisch sind“. Tagsüber verharrten sie fast regungslos in geschützter Deckung, und nachts glitten sie lautlos durch die Dunkelheit – meist unbemerkt. Couball freut sich, dass die Rettung gelungen ist. Sie zeige eindrucksvoll, „was aufmerksames Handeln, Fachwissen und Engagement im Wildtierschutz bewirken können“, teilt er mit. (AZ)