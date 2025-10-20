Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Aichacher Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Aichach
Icon Pfeil nach unten

Rieden: Glückwünsche für Ehrenkreisbäuerin zum 85. Geburtstag

Rieden

Glückwünsche für Ehrenkreisbäuerin zum 85. Geburtstag

Therese Tremmel bekommt Besuch vom BBV, dem Bürgermeister und der Kreisbäuerin.
Von Sandra Hunner
    • |
    • |
    • |
    Ehrenkreisbäuerin Therese Tremmel erhielt Besuch von Kreisbäuerin Sabine Asum, dem ehemaligen Geschäftsführer der BBV-Geschäftsstelle, Wolfgang Gutmann, sowie Bürgermeister Andreas Wiesner aus Dasing.
    Ehrenkreisbäuerin Therese Tremmel erhielt Besuch von Kreisbäuerin Sabine Asum, dem ehemaligen Geschäftsführer der BBV-Geschäftsstelle, Wolfgang Gutmann, sowie Bürgermeister Andreas Wiesner aus Dasing. Foto: Sabine Asum

    Anlässlich ihres 85. Geburtstags erhielt Ehrenkreisbäuerin Therese Tremmel Besuch von Kreisbäuerin Sabine Asum, dem ehemaligen Geschäftsführer der BBV-Geschäftsstelle Aichach-Friedberg Wolfgang Gutmann sowie Bürgermeister Andreas Wiesner aus Dasing. Gemeinsam überbrachten sie die besten Glückwünsche und dankten der Jubilarin für ihr langjähriges ehrenamtliche Engagement und wünschten weiterhin Gesundheit, Lebensfreunde und alles Gute.

    Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden