Glückwünsche für Ehrenkreisbäuerin zum 85. Geburtstag

Anlässlich ihres 85. Geburtstags erhielt Ehrenkreisbäuerin Therese Tremmel Besuch von Kreisbäuerin Sabine Asum, dem ehemaligen Geschäftsführer der BBV-Geschäftsstelle Aichach-Friedberg Wolfgang Gutmann sowie Bürgermeister Andreas Wiesner aus Dasing. Gemeinsam überbrachten sie die besten Glückwünsche und dankten der Jubilarin für ihr langjähriges ehrenamtliche Engagement und wünschten weiterhin Gesundheit, Lebensfreunde und alles Gute.

