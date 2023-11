Aichacher Ringer stellen Tabellenzweiten ein Bein

Plus Die Ringer des TSV Aichach bezwingen den Tabellenzweiten Traunstein und geben die Rote Laterne in der Landesliga ab. Zwei Punkte sind entscheidend.

Die Rückrunde der Landesliga Süd ist für die Aichacher Ringer in vollem Gange. Seit dem ersten Heimkampf warten die Wittelsbacher auf einen Sieg. Nach zwei unglücklichen Kampftagen war es endlich so weit. Der TSV bezwang den Zweitplatzierten TV Traunstein auswärts mit 27:19. Eine volle Staffel und eine Umstellung im Schwergewicht bringen den Sieg.

57 Kilo Greco Obwohl sich Hasan Dogan offensiv platzierte und mehrmals Punkte gegen den Traunsteiner David Dik holen konnte, wusste Dogan keine Gesamtantwort auf die Vielfalt an Techniken und verlor technisch überlegen.