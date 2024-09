Aichacher Ringer weitestgehend abgemeldet: Bayernliga-Absteiger verteidigen ersten Platz

Am zweiten Kampftag der Landesliga Süd des Bayerischen Ringerverbands stand für die Aichacher Ringer abermals ein Auswärtskampf auf dem Programm. Als Gastgeber und Absteiger aus der Bayernliga 2023 gehört der SV Mietraching zu den Favoriten der Liga und es war zu erwarten, dass sie den Sieg nicht so einfach aus der Hand geben würden. Obwohl sie im Fliegengewicht unbesetzt waren, warteten in den anderen Klassen durchgehend langjährige und bewährte Siegringer auf. So konnten die Aichacher Ringer nur in drei der elf tatsächlich stattfindenden Begegnungen einen Sieg erringen.

Die einzelnen Kämpfer waren dagegen nicht chancenlos: Die Wittelsbacher hatten in fast jedem Kampf große Chancen oder machten es den Gastgebern zumindest nicht einfach. Die meisten Kämpfe gingen in die zweite Halbzeit oder sogar über die vollen sechs Minuten. Am Ende hatte der TSV Aichach für das Ergebnis trotzdem hart gekämpft. Mit dem 28:20 Sieg setzt sich der SV an die Spitze der Landesliga Süd.

57 Kilo Freistil/Greco

SV Mietraching konnte in der Gewichtsklasse in beiden Stilarten keinen Ringer stellen. Abdul Husseinkhil war damit unmittelbarer Doppel-Sieger durch Antritt.

130 Kilo Freistil

Korbinian Lechner ging für Aichach gegen Markus Lederer in den Ring. Für Lechner war der Auftrag klar, Punkte „kaputt machen“. Lechner konnte anfangs technischen Widerstand leisten, brach aber unter dem Kraftunterschied in der zweiten Minute ein und verlor technisch unterlegen durch kleine Wertungen.

61 Kilo Greco

Julian Bräuer war hier kampfloser Sieger für Aichach im griechisch-römischen Stil.

98 Kilo Greco

Im Halbschwergewicht traf Daniel Walecki gegen den Mietrachinger Markus Schmidt. Schmidt eröffnete mit einem Greco-Achselwurf, den Walecki mit einem Hammerlock konterte. Walecki hatte dadurch die Chance zum Schultersieg, wurde aber von der Halbzeitpause unterbrochen. Danach hatte Schmidt den stärkeren Biss und zermürbte Walecki mit Abreißern und Durchdrehern bis zum Punktsieg nach sechs Minuten.

66 Kilo Freistil

Ataullah Safari ließ sich gegen Abozar Aref auf keine Spielchen ein. Safari erarbeitete sich standfest und sicher zwei Schleudern und ging dadurch zur Halbzeit in Führung. Die Zeit stand gefühlt kurz still, als Aref zu einem Kopfzug ansetzte und Sarafi gefährlich nahe an die Schulterniederlage brachte. Sarafi konnte sich gerade noch befreien und erwiderte im Stand mit einem Schlüpfer und einer Sichel zum Punktsieg.

86 Kilo Freistil

Tomas Kott aus Mietraching stellte sich Florian Stöckelhuber gegenüber. Man sah dem Mietrachinger seine Erfahrung im Ringstil an, der alle Situationen stets schnell, beweglich und bis zum Ende auskämpfte. Stöcklhuber konnte ihn im Stand im Schach halten, jedoch fasste in der Bodenlage Kott seine Beinschraube so gnadenlos, dass Stöckelhuber danach verletzungsbedingt ausschied.

75 Kilo Greco

Sein Debüt für Aichach hatte Matiullah Qayumi gegen Patrick Feilmeier. Nach einem Ausheber und drei Durchdrehern war schnell klar, dass Fellmeier technisch überlegen war. Qayumi war enttäuscht über seine eigene Leistung, wusste aber, dass gegen dieses Kaliber noch ein paar Lehrstunden nötig sein werden. Bis zur Rückrunde kann Qayumi deshalb noch für seine Revanche weiter trainieren.

130 Kilo Greco

Abermals stand Markus Lederer als Schwergewicht im Ring. Maximlian Iftenie scheiterte mit einem Armzug an dessen Defensive und griff ins Leere. Andersherum erwischte Lederer Iftenie auf dem falschen Fuß und warf den Aichacher per Schleuder auf Tusch.

61 Kilo Freistil

Julian Bräuer traf im Freistil auf den Mietrachinger Aborar Aref, welcher zuvor gegen Safari bis 66 kg im Ring stand. Aref war nicht gerade zimperlich im Umgang und so fühlte sich Bräuer umso angespornter. Nach der Pause startete Bräuer mehrere Beinangriffe, konnte diese jedoch nicht zum Abschluss bringen. Aref selbst ruhte sich auf seinem Vorsprung aus und sah keinen Anlass zu einer eigenen Aktion, was ihm zum kleinen Punktsieg genügte.

98 Kilo Freistil

Seinen zweiten Auftritt hatte Daniel Walecki nochmals gegen Markus Schmidt. Walecki ging mit einem äußeren Beinangriff Führung und baute den Vorsprung mit Schub von der Matte und einem Doppelbeinangriff aus. Schmidt gelang noch ein Rumreißer zur Oberlage, doch Walecki bewies Durchhaltevermögen und das machte sich bezahlt. Walecki erwischte seinen Gegner an der Ferse und leitete den Griff zur Zange weiter. Dabei blieb es dann auch, denn Walecki ließ nicht mehr locker und drückte den Mietrachinger auf die Schulter.

66 Kilo Freistil

Obwohl der Mietrachinger Nasib Arabzadeh übermächtig erschien, konnte ihn Alexander Purkert immer wieder in Bredouille bringen. Eine Kopfrolle-Ausheber-Kombination konterte Purkert mit einem schlichten Abzwicker. Arabzadeh entkam der Schulterniederlage nur um Haaresbreite. Nach drei Durchdrehern des Gastgebers konnte sich Purkert abermals zur Oberlage herauswinden. Der Mietrachinger muss noch mehrmals krauftraubende Angriffe starten und nutzt die Verletzungspause wegen Schulterproblemen zur Erholung. Danach ringt er Purkert noch den letzten Punkt zur technischen Überlegenheit am Mattenrand ab.

86 Kilo Greco

Patrick Feilmeier hatte gegen Eugen Faas nicht ein solch einfaches Spiel wie zuvor. Faas ließ den Mietrachinger für jeden Punkt arbeiten und das über die volle Kampfzeit. Am Ende geht ein einfacher Punktsieg für den SV zu Buche.

75 Kilo Freistil

Eine große Herausforderung wurde Moritz Oberhauser vorgesetzt. Christian Graf wusste, dass er sich keine Fehltritte erlauben durfte und setzte deswegen vor allem auf die Konditions-Karte. Leider hatte er selbst nicht ausreichend davon und so konnte Oberhauser nach sechs Minuten einen kleinen Punktsieg durch einen Beinangriff einfahren. (mofi)