Spannung bis zum letzten Kampf: Aichach holt Unentschieden im Kellerduell

Plus Die Landesliga-Ringer des TSV Aichach liefern im Kellerduell einen spannenden Kampf. Ein Rückkehrer holt zumindest noch ein Unentschieden.

Einen Krimi erlebten die Zuschauenden beim letzten Heimkampf der Ringer des TSV Aichach in dieser Saison. Im Kellerduell der Landesliga Süd gegen den SV Siegfried Hallbergmoos-Goldach gab es am Ende keinen Sieger. Der Kampftag blieb spannend bis zum Schluss, da das Gesamtergebnis erst im letzten Kampf feststand: ein 24:24. Ein Kompromiss, mit dem beide Seiten nicht wirklich glücklich wurden, aber den vollen Einsatz der Mannschaften widerspiegelt.

57 Kilo Greco Die zwei Jugendlichen Hasan Dogan und Daniel Meyer trafen im Fliegengewicht aufeinander. Meyer warf eine Schleuder zur Führung für Hallbergmoos, aus der sich Dogan sogar noch in die Oberlage bringen konnte. Bei der zweiten Schleuder landete Dogan ohne Ausweg auf den Schultern.