Einbrecher stiehlt Geld und Bankkarten aus Wohnhaus in Röhrmoos-Purtlhof

Während die Bewohner zu Hause sind, bricht ein unbekannter Täter in ein Wohnhaus im Landkreis Dachau ein. Er stiehlt Geld und Bankkarten. Danach geht er einkaufen.

Ein bislang unbekannter Täter ist am Montag in ein Einfamilienhaus im Röhrmooser Ortsteil Purtlhof (Landkreis Dachau) eingebrochen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, verschaffte er sich gegen 14 Uhr über eine nicht verschlossene Türe Zugang, während die Bewohner zu Hause waren.

Er stahl zwei im Eingangsbereich abgelegte Geldbörsen mitsamt Inhalt von mehreren hundert Euro Bargeld, diversen Dokumenten sowie Bankkarten. Mit den Bankkarten wurden laut Polizei im Zeitraum von etwa 15.30 bis 16.15 Uhr in mehreren Einzelhandelsgeschäften im Bereich der Münchner Innenstadt diverse Einkäufe und Abbuchungen in Höhe eines niedrigen dreistelligen Betrags getätigt.

Polizei bittet Bevölkerung um Hinweise auf den Einbrecher

Die Polizeiinspektion Dachau ermittelt wegen eines Diebstahldelikts und Computerbetrugs in mehreren Fällen. Zeuginnen oder Zeugen, die zur Tatzeit im Bereich Purtlhof oder in der näheren Umgebung Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter Telefon 08131/561-0 bei der Polizei zu melden. (nsi)