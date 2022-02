Balkon brennt: Vier Menschen erleiden leichte Rauchvergiftung

Auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses in Großinzemoos bricht ein Feuer aus. Die Polizei Dachau ermittelt nun wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses ist in Großinzemoos am Dienstagnachmittag ein Brand ausgebrochen. Vier Personen erlitten dabei leichte Rauchvergiftungen.

Die Feuerwehren können den Balkon-Brand rasch löschen

Laut Polizei Dachau brach das Feuer in dem Röhrmooser Ortsteil in der Straße am Oberanger aus. Betroffen war ein Balkon im ersten Stock. Gegen 14 Uhr ging der Notruf ein. Die Feuerwehren brachten den Brand rasch unter Kontrolle. Die vier leicht verletzten Personen konnten ambulant behandelt werden. Den Sachschaden am Gebäude schätzt die Polizei auf rund 15.000 Euro.

Nach den bisherigen Erkenntnissen geht die Polizei von fahrlässiger Brandstiftung aus. Die Ermittlungen dauern noch an. (jca)