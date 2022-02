Unbekannte stehlen zahlreiche Radkappen an S-Bahn-Halt Röhrmoos

Zum Teil fehlt der komplette Radkappensatz an gut 20 Autos. Die Fahrzeuge waren auf dem Parkplatz der S-Bahn-Haltestelle Röhrmoos abgestellt.

Unbekannte haben am Montag in Röhrmoos die Radkappen mehrerer Autos gestohlen. Die Fahrzeuge waren am Park & Ride Parkplatz der S-Bahn-Haltestelle abgestellt.

Die Radkappen werden in Röhrmoos am helllichten Tag gestohlen

Wie die Polizei mitteilt, machten sich die Täter zwischen 9 und 13.45 Uhr an den Autos zu schaffen. Am Ende fehlte teilweise der komplette Radkappensatz an gut 20 Fahrzeugen. Die betroffenen Autos waren auf dem Bahnhofsparkplatz zwischen Röhrmoos und Riedenzhofen abgestellt. Der Beuteschaden beträgt nach bisherigen Erkenntnissen mehrere hundert Euro.

Die Polizei Dachau hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und hofft auf sachdienliche Hinweise unter 08131/5610. (jca)