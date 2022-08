Zwei Autos stoßen in Röhrmoos zusammen: Unfall mit 28.000 Euro Schaden

Beim Abbiegen übersieht ein Autofahrer in Schönbrunn (Gemeinde Röhrmoos) einen vorfahrtsberechtigten Wagen. Beide Autos stoßen zusammen. Der Schaden ist beträchtlich.

Zwei Autos sind am späten Dienstagabend im Gemeindegebiet von Röhrmoos (Landkreis Dachau) zusammengestoßen. An beiden Autos entstand Totalschaden in beträchtlicher Höhe.

Gegen 21.30 Uhr war ein 58-Jähriger mit seinem Audi von der Ortsverbindungsstraße Vierkirchen-Schönbrunn nach links auf die Schönbrunner Straße eingebogen. Dabei übersah er nach Polizeiangaben eine 18-Jährige, die mit einem Wagen der Marke Suzuki auf der vorfahrtsberechtigten Schönbrunner Straße in Richtung Schönbrunn unterwegs war. Beide Autos stießen zusammen.

Unfall in Schönbrunn: Verursacher war laut Polizei alkoholisiert

Die Fahrerin des Suzuki und ihr 19-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst versorgte die beiden am Unfallort. Sie mussten nicht in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein Atemalkohol-Test bei dem Audi-Fahrer ergab der Polizei zufolge einen Wert von 0,6 Promille. Der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen und seinen Führerschein abgeben. Gegen ihn wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Die beiden total beschädigten Wagen wurden abgeschleppt. Der Schaden wird auf insgesamt 28.000 Euro geschätzt. (nsi)